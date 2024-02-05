AYDIN (AA) - AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Savaş'ın Çine'de vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, Çine'de 22 yıldır çok önemli projelerin hayata geçirildiği belirterek, şunları kaydetti:

"Çine’mizi büyütmek, ürettiğine değer katma ve istihdam sağlamak adına bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak yerel yönetim anlamında birlikte hareket edemediğimiz zaman bir tarafımız eksik kalıyor. Hükümetimizin yapmış olduğu o yatırımlarla birlikte yerel yönetim ve büyükşehir bizde olduğunda Çine’yi hayal edemiyorum."

Aydın’ın ilçelerindeki kayıp yılları telafi edeceklerini bildiren Savaş, "Arıtma olmadığı için atık sular Menderes’e akıyor. Menderes suları kirleniyor. Biz seçildiğimizde Menderes’in suları berrak akacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılını başlattık, sizler inşa edeceksiniz, ihya edeceksiniz. Bizler de Türkiye yüzyılına yakışır şehirler inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çine Belediye Başkanı Adayı Ali Dinçer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Savaş’a desteğinden dolayı teşekkür ederek, Savaş'la birlikte Aydın ve Çine'ye hizmet etmek istediğini söyledi.