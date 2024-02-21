AYDIN (AA) - Ökten, yazılı açıklamasında, Efeler ve Köşk ilçesindeki bilboardlarda yer alan "Aydın'da su neden pahalı?" afişlerinden rahatsız olanların afişleri söktüğünü savundu.

Aydın'daki yüksek su faturalarına dikkati çekmek için bu çalışmayı yaptıklarını aktaran Ökten, "Bu çalışma birilerini rahatsız etti. Maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, rahatsız olduğu için bilboardlarımızı gece yarısı operasyonuyla kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ her ne kadar bizim afişlerimize karşı hukuka aykırı gece yarısı operasyonları yapsa da 31 Mart gecesi seçimi halkımızın takdiriyle büyükşehir adayımız Mustafa Savaş kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

ASKİ'ye ait araçtan inenlerin afişleri söktüğünü ileri süren Ökten, "Aslında yaşananlar su faturalarının niye yüksek olduğunu da ortaya çıkarıyor. ASKİ personeli suyla ilgili sıkıntıları gidereceğine bizim asmış olduğumuz pankartları sökmek için mesai harcıyor." açıklamasında bulundu.