Ak Parti-MHP

Başkan Adayı

Muhammet Karakuş

Kontenjan Adayları

  1. Eylem Tan
  2. Kamil Onur Algan

Belediye Meclis Adayları

  1. Kemal İlhan
  2. Halil Emre İnce
  3. Hüseyin Ertuğrul
  4. Yunus Emre Çatar
  5. Coşkun Yavuz
  6. Erdinç Yorulmaz
  7. Semih Uslu
  8. Yüksel Şahin
  9. Mesut Çelik
  10. İbrahim Gökmen
  11. Ahmet Şahin
  12. Hamdi Tayfun Korkmaz
  13. Mehmet Han Gök

CHP

Başkan Adayı

Sezer Durmuş

Kontenjan Adayları

  1. İlhan Kural
  2. Rıza Kurt

Belediye Meclis Adayları

  1. Can Sezen
  2. Özlem Yavuz
  3. Erdem Sönmez
  4. Tuğba Gümüş Akyol
  5. Mehmet Salih Ayyıldız
  6. Yılmaz Akkuş
  7. Mehmet Emre Uluyunçay
  8. Bülent Yılmaz
  9. Fatih İbiş
  10. Birgül Kahraman
  11. Evren Togo
  12. Aynur Önder
  13. Nesibe Okur

İyi Parti

Başkan Adayı

Ayhan Günay

Kontenjan Adayları

  1. Bayram Altın
  2. Cihan Horasan

Belediye Meclis Adayları

  1. Süleyman Camuzcuoğlu
  2. Haluk Seydaoğlu
  3. Hasan Koyuncu
  4. Ayfer İnce
  5. Gökmen Orhan
  6. Gökhan Kılavuz
  7. Özlem Bulut
  8. Tülay Kurt
  9. Sinan Sivri
  10. Mustafa Orhan
  11. Orhan Göksin
  12. Nail Akdeniz
  13. Gürsel Gün

AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten'den partisinin afişlerinin söküldüğü iddiası AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten'den partisinin afişlerinin söküldüğü iddiası

Zafer Partisi

Başkan Adayı

Bahadır Bakırcı

Kontenjan Adayları

  1. Filiz Şahin
  2. Meral Ocak

Belediye Meclis Adayları

  1. Semih Korkut
  2. İlhan Ocak
  3. Fethi Murat Muslu
  4. Belma Gökmen
  5. Ebru Sibel Pehlivan
  6. Levent Burak Özteke
  7. Osman Yaman
  8. Tuncay Yılmaz
  9. Seray Topçuoğlu
  10. Aykut Batıbey
  11. Teslime Okur
  12. Ayşe Banu Altunkum
  13. İsmail Öğretmen