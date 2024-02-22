Ak Parti-MHP
Başkan Adayı
Muhammet Karakuş
Kontenjan Adayları
- Eylem Tan
- Kamil Onur Algan
Belediye Meclis Adayları
- Kemal İlhan
- Halil Emre İnce
- Hüseyin Ertuğrul
- Yunus Emre Çatar
- Coşkun Yavuz
- Erdinç Yorulmaz
- Semih Uslu
- Yüksel Şahin
- Mesut Çelik
- İbrahim Gökmen
- Ahmet Şahin
- Hamdi Tayfun Korkmaz
- Mehmet Han Gök
CHP
Başkan Adayı
Sezer Durmuş
Kontenjan Adayları
- İlhan Kural
- Rıza Kurt
Belediye Meclis Adayları
- Can Sezen
- Özlem Yavuz
- Erdem Sönmez
- Tuğba Gümüş Akyol
- Mehmet Salih Ayyıldız
- Yılmaz Akkuş
- Mehmet Emre Uluyunçay
- Bülent Yılmaz
- Fatih İbiş
- Birgül Kahraman
- Evren Togo
- Aynur Önder
- Nesibe Okur
İyi Parti
Başkan Adayı
Ayhan Günay
Kontenjan Adayları
- Bayram Altın
- Cihan Horasan
Belediye Meclis Adayları
- Süleyman Camuzcuoğlu
- Haluk Seydaoğlu
- Hasan Koyuncu
- Ayfer İnce
- Gökmen Orhan
- Gökhan Kılavuz
- Özlem Bulut
- Tülay Kurt
- Sinan Sivri
- Mustafa Orhan
- Orhan Göksin
- Nail Akdeniz
- Gürsel Gün
Zafer Partisi
Başkan Adayı
Bahadır Bakırcı
Kontenjan Adayları
- Filiz Şahin
- Meral Ocak
Belediye Meclis Adayları
- Semih Korkut
- İlhan Ocak
- Fethi Murat Muslu
- Belma Gökmen
- Ebru Sibel Pehlivan
- Levent Burak Özteke
- Osman Yaman
- Tuncay Yılmaz
- Seray Topçuoğlu
- Aykut Batıbey
- Teslime Okur
- Ayşe Banu Altunkum
- İsmail Öğretmen