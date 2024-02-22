AK PARTİ-MHP
Başkan Adayı
Kamil Ceylan
Kontenjan Adayları
- Gültekin Daşgın
- Abdulmuttalip Aydın
Belediye Meclis Adayları
- Şahan Şahan
- Mehmet İlhan
- Neriman Palancıoğlu
- Bayram Ufuk Yener
- Metin Yerlikaya
- Serkan Turan
- Ramazan Avcı
- Mustafa Ay
- Ramazan Sarıoğlu
- Doğan Çelik
- Sevdiye Aydın
- Ümit Uyran
- Nadi Ak
CHP
Başkan Adayı
Ali Erdoğan
Kontenjan Adayları
- Şaban Çetin
- Ozan Acar
Belediye Meclisi Adayları
- Duru Balcıoğlu
- Özgür Örnek
- Ömer Ene
- Hatice Dilek Kıratlı
- İbrahim Kut
- Cenap Menteşeoğlu
- Mehmet Ali Demirdizen
- Namık Gedik
- Hakan Ertuğrul
- Nurcan Çiftçi
- Münir Cem Çallı
- Hüseyin Yaşar Sayın
İYİ PARTİ
Başkan Adayı
Pelin Eker Karaman
Kontenjan Adayları
- Erkan Keskin
- Avni Tünel
Belediye Meclisi Adayları
- Zekeriya Erek
- Muhammet Karaca
- Hülya Bala
- Ömer Öner Sivrikaya
- Zeynep Bade Uysaler
- Mustafa Şimşek
- Gözde Nur Tokmak
- Leyla Kurt