İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıttı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da belediye başkan adaylarını tanıttı

AK PARTİ-MHP

Başkan Adayı

Kamil Ceylan

Kontenjan Adayları

  1. Gültekin Daşgın
  2. Abdulmuttalip Aydın

Belediye Meclis Adayları

  1. Şahan Şahan
  2. Mehmet İlhan
  3. Neriman Palancıoğlu
  4. Bayram Ufuk Yener
  5. Metin Yerlikaya
  6. Serkan Turan
  7. Ramazan Avcı
  8. Mustafa Ay
  9. Ramazan Sarıoğlu
  10. Doğan Çelik
  11. Sevdiye Aydın
  12. Ümit Uyran
  13. Nadi Ak

CHP

Başkan Adayı

Ali Erdoğan

Kontenjan Adayları

  1. Şaban Çetin
  2. Ozan Acar

Belediye Meclisi Adayları

  1. Duru Balcıoğlu
  2. Özgür Örnek
  3. Ömer Ene
  4. Hatice Dilek Kıratlı
  5. İbrahim Kut
  6. Cenap Menteşeoğlu
  7. Mehmet Ali Demirdizen
  8. Namık Gedik
  9. Hakan Ertuğrul
  10. Nurcan Çiftçi
  11. Münir Cem Çallı
  12. Hüseyin Yaşar Sayın

İYİ PARTİ

Başkan Adayı

Pelin Eker Karaman

Kontenjan Adayları

  1. Erkan Keskin
  2. Avni Tünel

Belediye Meclisi Adayları

  1. Zekeriya Erek
  2. Muhammet Karaca
  3. Hülya Bala
  4. Ömer Öner Sivrikaya
  5. Zeynep Bade Uysaler
  6. Mustafa Şimşek
  7. Gözde Nur Tokmak
  8. Leyla Kurt