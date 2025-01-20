Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Özel, İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul, İl Teşkilat Başkanı Miraç Cin, Muğla Tanıtım Medya Başkanı Elvan Göçer, Ortaca İlçe Başkanı Emel Atabey, Ekonomi İşleri Başkanı Ahmet Sakıcı, İl Seçim İşleri Başkanı Kadir Dağlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Akın Şahin, Emre Güçlü, Ferit Özmeral, Ortaca Kadın Kolları Başkanı Ayşegül An ve Seydikemer Kadın Kolları Başkanı Nadide Şahin, Kızılay Dalaman Başkanı Fatma Çalkın’in yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağladı.

Kongrede, AK Parti’nin kadın politikalarına vurgu yapılırken, kadınların parti içindeki önemi ve rolü ele alındı. Yeni Kadın Kolları Başkanı Fatma Sever Özmen, yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, Dalaman için aktif bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların dilek ve temennileri ile son buldu.