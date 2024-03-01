MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Bayram Önder Akdenizli ile Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi, Seydikemer AK Parti ile MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

İlçedeki esnafı dolaşan Kaya, seçimde ilçe ve büyükşehir belediyesi için destek istedi.

Kaya, buradaki konuşmasında, seçimde Seydikemer'de rekor oya ulaşılacağını söyledi.

Seydikemer'in kurulduğu günden bu yana Muğla'da farkını hep ortaya koyan bir ilçe olduğunu belirten Kaya, "İnanıyorum ki önümüzdeki seçimde de rekor bir oyla Seydikemer'imiz yine farkını ortaya koyacak. Önder başkanımızı çok yüksek bir oy oranıyla seçtireceğiz. İnanıyorum ki büyükşehire en büyük desteği Seydikemer verecek." dedi.

Kaya, buradaki temaslarının ardından Cumhur İttifakı Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Kaya'yı Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile partililer karşıladı. Kaya, partililerle sohbet etti.

Kaya, baba ocağında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yaz aylarında Fethiye'de bulunduğunu, tüm esnafın kendisine "artık bizi hizmet belediyeciliği ile buluşturun" dediğini anlatan Kaya, şunları dile getirdi:

"Bu hizmet belediyeciliğinin mimarı sizler olacaksınız. Muhammet başkanın seçimi kazanması için yapılacak bir yol var. Bu yol kapı kapı dolaşıp gönülleri kazanmalıyız. Fethiye hizmete susamış durumda. Bu hizmetler Fethiye'ye Cumhur İttifakı ile gelecek. Muhammet başkanın Fethiye için çok güzel projeleri olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar mevcut belediyenin hiçbir şey yapmadığını gördük. 31 Mart'akadar gece gündüz çalışacağız. Ben inanıyorum Fethiye bu sefer hizmet belediyeciliği ile buluşacaktır. Ben sizlere güveniyorum. Fethiye ve Muğla'nın sorunları hizmet belediyeciliği ile çözülecektir."



