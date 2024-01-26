MUĞLA (AA) - Ayaydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Milas Mimarlar ve Mühendisler Odası, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası, Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'na ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan ve üyelerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Ayaydın, seçimlerde vatandaşlar görev verdiği takdirde oda ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.

Ayaydın ve beraberindekiler, oda ve sivil toplum kuruluşlarının ardından esnafı ziyaret etti.

Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İlçe Başkanı Emin Çelik ve partililer eşlik etti.