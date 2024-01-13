MUĞLA (AA) - Mutlu Duran'ın Köyceğiz İlçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki evinde annesi Gülcan Duran, amcası Ramazan Duran, kardeşi Mine İftar ve nişanlısı Merve Kayadibi ile bir araya gelen Ayaydın, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralı askerin kız kardeşi Mine İftar'ın gözyaşı dökmesi üzerine Aydın Ayaydın, elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ziyarete, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Ayaydın, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bugün Muğla'da görkemli bir program hazırladıklarını ancak dün gece gelen şehit haberlerinin ardından tüm programları iptal ettiklerini söyledi.

Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulunan Ayaydın, "Türk Silahlı Kuvvetleri bunun üstesinden gelecektir. Biz teşkilatlarımızla Köyceğiz'deki yaralı askerimizin ailesini ziyaret ettik. Bizi karşılamaya gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum ama her şeyden önce bugün bizim yasımız var. Şehitlerimizin ateşiyle yüreğimiz yanıyor." diye konuştu.