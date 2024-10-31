MUĞLA (AA) - İl Başkanı Akça, yaptığı yazılı açıklamada, ulusal gün ve bayramlardaki kutlamalarda mevzuat ve protokol hükümlerinin uygulandığını hatırlattı.

Bu doğrultuda kutlamalarda Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerinin yer aldığını ifade eden Akça, "Bodrum'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin asılmış olmasına tepki göstererek alanı terk eden ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın posterinin alanda yer almaması gerektiği yönünde açıklama yapanları anlayabilmiş değiliz. CHP İlçe Başkanı ve milletvekilinin Cumhurbaşkanımızın posterine gösterdiği tepkiyi hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konserinde CHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi avukat Remzi Kazmaz'ın yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Akça, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramı gibi hepimizin ortak değeri olan bir bayram kutlamasında ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerekmektedir. Düzenlenen konser bir siyasi partinin konseri değil, masrafları hemşehrilerimizin vergileriyle karşılanan Bodrum Belediyesi’nin konseridir. Seçimlerde rekabet olabilir ama seçim sonrasında belediye herkesin belediyesidir."

Akça, Ortaca'da yaşanan poster tartışmalarıyla ilgili olarak da "Yaşanan olay üzerinden siyasi malzeme üretilip, özellikle partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması son derece yanlıştır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Muğla Valiliğince, Ortaca ilçesinde 29 Ekim'deki törenlerde "Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde mevzuatın gerektirdiği düzenin alınmaması ve talimatların yerine getirilmemesi" nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.