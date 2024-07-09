“Beceriksizliğinizin faturasını, Ortacalıların geleceğini karartmak için kesmeyin!” diyen AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, “Ortaca İlçesi Merkez Mahallesi 321 ada 7 parselde bulunan alan, Ortaca Belediyesine aitti, 321 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 Parseller için de devam etmekte olan ve büyük bir ihtimalle Ortaca Belediyesi lehine sonuçlanacak bir dava var iken bu alanlar herhangi bir şart konulmadan, plan proje sunulmadan bedelsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine devir edilmek istenmektedir?

Ortaca’nın en güzide ve en değerli alanı olan ve hali hazırda otogar ve etrafındaki dükkanlar olarak kullanılan bu alan bedelsiz başka bir kuruma devir edilmesi Ortaca Halkına bir ihanettir. Ortaca Belediye Başkanı ve yetkililerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum.

Zaten şu an Büyükşehir’e ait olmayan bu otogar alanını Büyükşehir kendi imkanlarıyla başka yere taşımalıdır. Taşımak için gereken süre ne ise Ortaca Belediyesi yetkililerince verilebilir. Bu sürede Büyükşehir kendine güzel bir Otogar yapabilir. Bunun için parası ve bütçesi vardır. Aksi bir durumda Otogarımızın Dalaman’a taşınacağı ve halkımızın mağdur edileceği gibi ithamlar Büyükşehir tarafından dillendirilmektedir. Ortaca’mızı kimse tehditle boyunduruk altına alamaz, aksi halde gencinden yaşlısına tüm Ortaca’yı karşısında bulacaktır. Seçildiği günden bugüne yapılan yanlışların en büyüğü ile karşılaşmak üzere olan vatandaşlarımızı bilgilendirir, Ortaca Belediye Başkanı ve ekibini yapılan yanlıştan bir an önce geriye dönülmeye davet ediyorum” dedi.