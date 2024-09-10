2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3.maddesi gereği, Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası 8944 karar sayı ile 07 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi’nde yer alan belirli bölgenin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz açıklamada bulundular. Ak Partili vekiller yaptıkları yazılı açıklamada kararın bölge turizmine katkısına ve önemine değinerek, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlgili Bakanlıklara teşekkür etti.

Milletvekili Mete yaptığı açıklamada, “Muğla İl Başkanlığı yaptığım dönemden bu yana yakinen takip ettiğim ve bölge turizmi açısından son derece önemli bulduğum bu karar için daha önce defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. İlgili bakanlıklarımızın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu bizzat arz ettim. Sağ olsunlar bu karar ile Muğla’mıza büyük bir katkı sağlamış oldular.

Bölgemizde turizm açısından büyük önem taşıyan ve golf turizmini geliştirme adına da kritik bir adım olan bu karar ile bölgemize nitelikli turistlerin ilgisi daha da artacaktır. Doğal güzellikleri, tarımı, denizi, kumu ve güneşi ile eşsiz bir coğrafya olan Muğla’mız, golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha fazla yaklaşmış olacak” dedi.

Dalaman Havalimanı yanındaki bu arazinin, golf turizmine kazandırılmasının ardından bölgede konaklama ihtiyacı da doğacağını belirten Kadem Mete, “Konaklama ihtiyacı için en az üç tane beş yıldızlı otel bölgemizde faaliyete geçecektir. Bu ve benzeri gelişmelere Dalaman ilçemiz bir dünya markası olacaktır. Ben süreç boyunca çok sık kapısını çaldığımız Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı Beye, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beye ve Muğla’mız söz konusu olduğunda bizi asla kırmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Muğla’mız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Alınan kararının hayırlı olmasını diliyorum” diyen AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise, “Bölgemiz turizmine yeni bir heyecan ve yeni bir ivme kazandıracak olan bu kararın çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bakanlıklar düzeyinde uzun süredir takip ettiğimiz bu çalışma, Dalaman bölgemizin gelişmesine cok ciddi katkı sunacak. Golf turizmi ile ekonomik anlamda bölgemize çok ciddi girdi sağlanacak. Turizmin özellikle 12 aya yayılması anlamında atılan bu adım kritik bir eşiktir. Devam eden süreçte planlanan turizm tesisleri ile bölgemiz önemli bir golf turizmi merkezi haline gelecektir.

Konuya ilişkin desteklerini esirgemeyen Kıymetli Bakanlarımız İbrahim Yumaklı ve Mehmet Nuri Ersoy’a, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.