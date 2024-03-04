Ortaca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı (MHP-Ak Parti) Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir, Belediye Meclis Üyeleri’ni tanıttı ve seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Cumhur İttifakı Ortaca Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yapılan toplantıya MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Ak Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Ortaca İlçe Başkanı Nebahat Akyıldız Çobanoğlu, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmaların ardından Alim Uzundemir görev yaptığı süreç içinde birlikte çalıştığı isimleri sahneye çıkardı ve teşekkür etti.

Ardından söz alan Alim Uzundemir konuşmasında, “Ben sizlerin içinden çıkan bir kardeşinizin, fırıncı bir annenin ve babanın evladıyım, yıllarca esnaflık yaptım 2019’da aday oldum ve sizlerin teveccühü ile rabbimin isteği ile 5 yıldan beri sizlere hizmet etmek için elimizden geleni gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Şu anda ben yaptığımız 5 yıllık projeleri anlatmak istemiyorum çünkü yarım saatten beri slayt gösterileri ile bunları izlediniz” dedi.

“Ben Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Başkanıyım ama seçildikten sonra ve seçilmeden önce hiçbir bir partiye bağlı kalarak değil, bütün herkesi, sağcısının, solcusunun, uçan kuşun yoldaki hayvanın, köpeğin kedinin Belediye Başkanıyım” diyen Uzundemir, “Eğer o köpek, kedi susuz, yemsiz kaldıysa onun sorumlusu benim. Ben bu bilinçle belediye başkanlığı yaptım.

5 yıl boyunca hiçbir zaman bir parti rozeti takmadım. Her zaman Türk Bayrağı taktım. Çünkü ben Türklüğüme güveniyor, gurur duyuyorum.

Yıllarca bize solcu, sağcı diye, Alevi, Türk diye birbirimiz öldürdüler, Kürt Türk diye birbirimiz vurdurdular, biz bu vatanı Kürdü, Türkü, Laz, Çerkezi ile hepimiz birleşerek vatan yaptık. Bizim ayrıştırılmaya yerimiz yok. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Benim değişmez 5 çizgim var, Vatan, Millet, Bayrak, Kur’an, Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Ardından seçilmesi halinde yapacağı projeleri açıkladı.

Alim Uzundemir’in projeleri şu şekilde;

DALYAN’A YAMAÇ PARAŞÜTÜ

En büyük sıkıntılarımızdan kış turizminin yeterli olmaması. Dalyan’a yamaç paraşütü için çalışmalarım devam ediyor, Dalyan’da yamaç paraşütü atlayışı yaptırdım, fotoğraf video çekimi yaptık. Bakanlığa gönderdik Bakanlık izin verdi fakat yamacın tepenin askeri bölge olduğu için askerde bir sıkıntı oldu. Orada sıkıntı olduğu için Genel Kurmay’a gittik. Genel Kurmay’da bir olay olursa 1 saatte burayı boşaltırmısınız diye sordular, taahhüt imzaladık, burayı Genel Kurmay’dan alarak önümüzdeki günlerde burada yamaç paraşütü yaparak buradaki turizmi genişletmek istiyoruz” dedi.

SARIGERME SEYİR TERASI

Sarıgerme Belediye Tesisimiz 2019’da Ortaca Belediyesi’nden çıkmıştı, fakat Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yardımları ile biz burayı yeniden geri aldık ve güzel bir tesis yaptık. Fakat yetmedi, buraya bu tepenin üstüne 1000 m2’lik ahşap çakarak seyir terası yaparak halkımızı ailesi ile gidebileceğiniz denizin ortasında ailenizle oturabileceğiniz bir alan oluşturmak istiyoruz.

BELEDİYE BİNASI

Belediye 1970 yılında binası yapıldı, hakikaten çok eski artık İlçemizde büyüdüğü için personele yetmiyor. Biz bunu aslında bu dönem yapacaktık, fakat depreme denk geldiği için Bakan beye gittiğimizde, söylediğimde dedi ki deprem bölgesinde evsiz vatandaşlar var, şimdi Belediye Binası’mı sizce, deprem bölgesindeki vatandaşların evimi önemli dedi. Ama önümüzdeki dönem seçilirsem söz veriyorum projemizi bitirdim.

AMFİ TİYATRO

Rahmetli Kemal Şahin başkanımın en büyük hayallerindendi, inşallah nasip ederse bunu da biz yaparak, inşallah Kemal Şahin Amfi Tiyatro olarak ismini koymak istiyordum.

KATLI OTOPARK & AVM

Biliyorsunuz, Büyükşehir yasası ile Ortaca terminali Büyükşehire verilmişti. Birde Dalyan’daki en son Belediye Binasının olduğu yer, kavşaktaki 6 dönüm Büyükşehir’e verilmişti. Biz inceleme yaptık, bir yerde bir yanlışlık var. Çünkü Ortaca Terminalinin olduğu yer planda iş merkezi gözüküyor, fakat fiiliyatta otobüs terminali olarak kullanılıyordu. Dalyan’daki 6 dönümlük yer planda terminal olarak görülüyor fakat fiiliyatta belediye binası vardı. Biz büyükşehir komisyona gittik, siz fiiliyata mı bakıyorsunuz, plana mı bakıyorsunuz? Biz plana bakıyoruz dediler. O zaman Ortaca terminalinin olduğu yeri bize geri vereceksiniz. Neden? Dediler. 2 tane yer almışsınız, ikisinden biri yanlış, ya Dalyandaki yeri vereceksiniz, yada Ortaca garajını vereceksiniz dedim. Oturdular komisyonu topladılar dediler ki başkan haklı, biz plana bakmadık, fiiliyata bakarak terminalin olduğu yeri Büyükşehire verdik, Dalyandaki alanı da plana bakarak büyükşehre verdik. Ortaca’nın malına sahiplenememişiz.

2015 yılında terminalin etrafındaki Belediyenin işyerleri ayrı bir adada ayrı bir parselde olmasına rağmen komisyon burayı Büyükşehire vermemiş, ilçe belediyesine vermiş. Bizim ilçe belediyemiz meclis kararı ile, oy birliği ile bizim işyerlerinin tapusunu Büyükşehire vermiş. Biz bu yerleri almak için mücadele ediyoruz. Çünkü meclis kararı ile verdiğimiz için sadece meclis kararı yada mahkeme kararı ile alınması lazım. Büyükşehir Meclisten red geldi, şu anda mahkemeye verdik, mahkeme bizim lehimize gidiyor, orayı alınca 20 dönümlük bir yerimiz olacak. Ortaca’nın geleceğini kurtaracak olan proje, altına 3 kat otopark üzerine müthiş bir AVM düşünüyoruz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ

Sağlık Bakanımızla görüştüğümüzde, eski hastanenin olduğu yeri Ağız ve Diş Sağlık Merkezi hastanesi yapmaya düşünüyorlar, kendileri de projeleri imzaladılar onayladılar bu da bizi bekliyor.

DALYAN KAPALI SPOR SALONU

Dalyan’a kapalı spor salonu, orada kış turizmin artırmak istiyoruz. Oraya sporcuları getirerek orada maç yapabilecekleri bir saha bu. Maçlar yaparak, kış turizmini artırarak Dalyan Mahallemize kapalı bir spor salonu. 14 milyon lira bakan bey bunun için bize para aktardı, biz iheleye çıktık o anda deprem oldu, 30 küsur milyon lira maliyeti çıktı, biz ek bütçe istedik onaylandığı zaman bunun herşeyi hazır.

PARKLAR

22 tane çocuk parkı bitirdik, bunların içinde işletme olanlarda var. Şu anda önümüzdeki günlerde Suat Park dediğimiz alanı, bu parkı da güzelleştirerek daha park yapmaya da devam edeceğiz.

DOĞALGAZ

2023 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız Muğla’ya geldiğinde biz 7 Belediye Başkanı adeta yalvardık, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca’da doğalgaz yok dedik, lütfen dedik, kabul etti ve dedik ki sahnede söylermisiniz? 2023 yılında sahnede bunu söylemişti. Şu anda doğalgaz ihalesi bitti. Bizden taahhütname istediler, merkezi kazdığımızda bizden ücret almayacaksınız dediler, bizde imzaladık, yeter ki Ortaca doğalgaza buluşsun dedik.

OKULLAR BÖLGESİ

Okul bölgeleri için kampüs. Bütün okullarımız Ortaca’nın merkezinde kaldı. Ortaca alanı dar, buraları okullar boşaltarak Millet bahçeleri ve otopark yaparak, okul bölgesi içinde 150 dönümlük bir ortalama tahsis ettik ormandan, projeler devam ediyor. Okulları bir araya toplayarak çocuklarımızın daha güvenli okula gidip gelmesi için. Eğer böyle okulları kampüs altına getirip etrafını koruma altına alırsak çocuklarımız koruma altına alacağız.

YENİ ADALET SARAYI

Bunun içinde 40 dönümlük ormandan yer tahsis ettik. Bu binayı yaptığımız zaman ağır cezada gelecek, ağır ceza geldiği zamanda Muğla’ya falan gitmemize gerek kalmayacak.

TOKİ

658 dönüm ormandan yer aldık, Selahi Petrol’ün karşısı. Buraları TOKİ yaparak evsiz olan yeni evlenecek çiftlerimize, ihtiyaç sahiplerinin ben evleri olmasını istiyorum, kiradan kurtulsunlar istiyorum. Kira bedelinin yarısına ev sahibi olsunlar istiyorum.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

2019’da Belediye Başkanı olduğumda sayın Bakan Süleyman Soylu’nun yanına gittim, ben istasyon istiyorum dedim. Böyle olmuyo,r dedi. Nasıl oluyor? Türkiye Cumhuriyeti araç istasyonlarını, vize istasyonlarını ihale yaptı. İhale yaparken şartnameye şunu koydu. Türkiye sınırları içinde 200 araç istasyonu ihtiyacım var, 200 istasyonu yapan ihaleye girsin ve ihaleyi Tüv-Türk kazanıyor. Alman şirketi. 200 taahütnameyi yerine getiriyor. Yıllar geçiyor araç çoğalıyor, yetmiyor istasyon. Bu sefer 20 tane daha talep ediyor Türkiye, yapması mecbur değilken 20 tane daha araç istasyonu yapıyor iyi niyetle.

Alman şirketi ile irtibata geçtik, yapmayacağını söyledi, çünkü ben istasyonu yaptım, taahhüdü yerine getirdim sen aracı mecburen Fethiye’ye, Marmaris’e götürüp vize yapmak zorundasın diyor. Araya Genel Başkanım devreye girdi Alman şirketinin dostunu bulduk, ricalar sonunda 3 sene sonra 3 tane daha Tüv-Türk’ü yazdırdık onun bir tanesini Ortaca’ya aldırdık.

TRAMVAY

35-40 yaşlarında Dalyan’dan geliyorum, üniversitede kız çocuklarının otostop çektiğini gördüm, çok üzüldüm. Bir gün bir yönetici olursam Adliye’nin oradan Üniversiteye kadar tramvay yapacağım dedim. Sanayide yıllarca çıraklık yaptım, bisiklet ile gider gelirdim, çocuklarımızda sanayiye tramvay ile gidip gelsin diye hayal ederdim. Allah Başkanlık nasip etti ama Büyükşehir zamanında nasip etti, yetki bizde değil, anayol bizde değil. Ben geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkan adayım Aydın Ayaydın geldiğinde benim bu hayalim dedim, bunu yapalım, Muğla’nı ilk tramvayı olsun dedim, söz verdi. Adliyenin oradan Üniversitenin oraya kadar Aydın Ayaydın kazanırsa tramvayı buraya getireceğiz.

CENGİZ TOPEL VE ŞERİFNAZ BAĞOŞLU SOKAK

Bu sokakları sağlıklandırmak için çok uğraştım. Ama devamlı içme suyu patladığı için yapamadık. Sayın Osman Gürün kalp krizi geçirdiğimde geldi, Osman abi sen bilirsin Cengiz Topel ile Şerifnaz Başoğlu’nun içme suyu borularını değiştir ben buraya sokak sağlıklaştırması yapacağım dedim ama maalesef yapılamadı. Yapılamadığı içinde biz üst yapıyı yapamadık. İnşallah Büyükşehir Belediye başkanımız kazanır, bizim yağmur suyumuzu değiştirir ve biz bu Cengiz Topel’i layık bir şekilde yapar esnafların para kazanmasını vesile oluruz.

DALYAN KAPLUMBAĞA HASTANESİ

Dalyan eski Jandarma binasının olduğu yere biz Jandarma Genel Müdürlüğü’nden tahsisini istedik, onlarda bir tek kaplumbağa hastanesi yapmak şartı ile bize verdiler. Bu hastane çok önemli, hastane yaptığımız zaman turistleri oraya gezdirirken yürütebilirsek, caddelerde halkımız para kazanmış olur hem de kaplumbağalara da bir gelir elde edilir diye düşünüyorum.

DALYAN KANALINA AHŞAP KÖPRÜ

Motosiklet bisiklet ve yaya geçidi için bir köprü düşünüyorum, Çünkü karşı tarafa geçmek ya feribotla yada dolaşarak geçeceksiniz. Cenazemizde bile karşıya kayıkla geçiyoruz biliyorsunuz, bunu da inşallah yaparız.

YAŞLI BAKIM EVİ

Geçenlerde büyük işadamları ile toplandık Kaymakamın aracılığı ile işadamlarımız yapacak. Projemize başladık, 1-1,5 aya kazmasını vurarız. Kültürümüze çok uygun değil ama artık çağ değişiyor yaşlılarımızın bunlara ihtiyacı var, çok modern bir yaşlı bakım evi olacak oyun bahçesi olan yaşlı bakım evi düşünüyoruz, Çaylı bölgesine.

MR CİHAZI & MAMOGRAFİ

Sayın İlçe Başkanlarım ve İl Başkanlarım ve İl Sağlık müdürümüzle beraber Hastanemiz C sınıfı sadece B sınıfında emar ve mamografi olabiliyor, biz sayın bakanımızdan çok rica ettik, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz’in buna ihtiyacı olduğunu, bizimde merkez hastane olduğumuz için. Sayın bakanımız 1 ay önce MR Cihazı ve Mamografi için imza attı, alınması için ihaleye başladı.

BALIK HALİ

Fethiye’de çok güzel bir balık hali var, onun daha modern bir şekilde, bunu da inşallah yapacağız.

İZTUZU BOĞAZAĞZI PLAJI

İl Başkanımla beraber Genel Başkanımızın yanındaydık., Boğazağzını MUÇEV terk etti, zarar ediyorum diye, bunu talep ettik. Genel Başkanımız seçimi alın öyle gelin yanıma dedi. İnşallah Boğazağzını vatandaşımıza kavuşturacağım, burada denize girmelerini sağlayacağım.

DALYAN KIYI KENAR ÇALIŞMASI

Dalyan Kıyı Kenar 2.ve 3.etap iskele çalışması devam ediyor. 1.etap bitti. Buda bittiğinde Dalyan’a gittiğimiz zaman artık o tekne kirliliğini görmeyeceksiniz. Masmavi bir boğaz. Boğazın kenarları hep çimlenecek, ailecek oturup güzel bir şekilde eğleneceksiniz.

SARIGERME MİLLET BAHÇESİ

Sarıgrmer’de 68 dönüm 2016-2017’de Turizm Bakanlığına devredilmiş burası. Belediyemizinmiş. Biz Turizm Bakanı ve Çevre Şehircilik Bakanı ile görüşerek bunu tekrar Ortaca Belediyesi’ne kazandırdık. Burayı millet bahçesi düşünüyoruz ama sadece millet bahçesi yani bahçe olarak düşünmeyin. Burada kır düğün salonu, tenis kortları, yürüyüş yolları ve kanalın kenarında çocuklar içinsu sporları, böyle bir projemiz var. Sadece ihale kısmı kaldı, TOKİ’de bu iş.

DALYAN’DA BALON TURU

Kış turizmi için Dalyan’da yine seyir balonu. Nevşehir’deki gibi. Neden hep böyle parasal şeyleri yapıyorum biliyor musunuz? Belediyecilik dediğiniz şey ev ekonomisi gibi bir şey, eğer cebinizde paranız, aklınızda da projeniz varsa o projeyi yapabilirsiniz. Aklınızda milyonlarca proje olmuş, cebinizde para olmamış hiçbir şey yapamazsınız. Önce Belediyenin zengin olması lazım. Hayal satmak ile olmuyor bu iş.

DÜĞÜN SALONU

Modern Düğün salonları yapacağız. 14 dönüm Dalaman Köprüsü yanında yer tahsis ettik. Şu an Ekşilik’te yeni bir düğün salonu başladık. Alan sıkıntımız var, böyle ormandan bir yerler kiralayarak tahsis ederek bunları yapmaya çalışıyoruz. Dalaman Köprüsü’nde 14 dönüm, Ekşilikten 10 dönüm yer tahsis edildi. Ekşilik inşaatı başladı, bu da yakında başlayacak.

HAYVAN BARINAĞI

Biliyorsunuz hayvan barınağımız yok, bunun içinde eski Dalaman Köprüsü’nün yanından 10 dönüm ormandan yer aldık. Önümüzdeki günlerde de kendi barınağımızı kendimiz yapıp kendi hayvanımızı kendimiz bakacağız.

Alim Uzundemir konuşmasının ardından Belediye Meclis üyelerini tanıttı ve sahneye çıkardı.