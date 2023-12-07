BatıHaber Gazetesi’nden Ayşe Sönmez’in haberine göre göre, Trafik kazalarında sigorta şirketleri karşı tarafın zararına yönelik ödediği parayı, kazaya karışan sürücü alkollü ise sürücüden tahsil ediyordu. Ancak Yargıtay’ın aldığı karar ile bu paranın ödenmesi için kazanın alkolle bağlantılı olarak gerçekleşmiş olması gerekiyor.

Konu hakkında bilgi veren Av.Onur Uğur Kaplan, “Bilindiği üzere 01 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunluluk Sigortası’nda genel şartlarında bir takım değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerde özellikle kazada alkolün bulunması halinde sigorta şirketi kazayı yapan araç sürücüsüne ödediği tutarı kadar rücu hakkına sahip olduğunu ileri sürüp, sigorta ödemiş olduğu bedeli sürücülerden geri istiyordu. Ancak Yargıtay 17.Hukuk Dairesi ve Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin verdiği emsal içtihatlar 2015 yılından sonra her ne kadar trafik sigortasına yapılan değişiklikle sigortanın böyle bir rücu hakkı olduğu kararı var ise de, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi önceki içtihatlarından da geri almayarak, devam ederek şöyle bir karar verdi.

2015 yılında yapılan bu genel işlem şartına göre verilmiş olan kararlarda, alkol sınırının değil alkolün kazaya meydana gelmesinde etkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Dolayısı ile Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 2021/12971 esas 2022/7645 karar sayılı ilanı ile yine 4.Hukuk Dairesi’nin 2021/10734 esas, 2022/7228 karar sayılı ilanları ile sigortaların bu şekilde rücu hakkının önüne geçmiştir. Sonuç olarak kazaya karışmış olan sürücünün salt alkollü olması sigortanın rücu etme hakkını elinden almaktadır” dedi.

Av.Onur Uğur Kaplan, “Şu anda sen kaza yaptın alkollü çıktı ise sigorta karşı tarafa verilen zararı istiyor, bu kararla sigorta artık bu parayı isteyemiyor” dedi.