DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol üstlenen amatör spor kulüplerini desteklemeyi bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda 2022-2023 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan 253 amatör spor kulübü için 7,2 milyon liralık destek dolayısıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Maddi Yardım Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

“Spor hayatın ta kendisidir”

Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, gençliğin bir hazine olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere tüm imkanlarıyla destek olduklarını ifade etti.Başkan Zolan, “Amatör ruhu, amatör sporları çok önemsiyoruz. Spor demek sağlık, disiplin, ekip ruhunun gelişmesi, kazanmak ya da kaybetmeyi sindirebilmek demektir. Spor hayatın ta kendisidir. Spor kulüplerimize 11 yıldır nakdi destekte bulunarak nefes olmak ve imkanlarını artırmak için gayret gösteriyoruz. Bugün 253 kulübümüze maddi desteğimiz olacak” dedi. Sporun gelişmesi adına tesisleşmenin çok önemli olduğunu da hatırlatan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gayretlerine aralıksız devam ettiklerini anlattı.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nde sona doğru

Tesisleşme anlamında Türkiye’de en modern tesislerden biri olacak Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin inşasında sona yaklaşıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, “Denizli’miz imrenilen, parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Hem şehircilik, hem de gençlerimize sahip çıkmak adına güzel projelerin altına imza attık. Engelli kardeşlerimizin kendine uygun sporla fiziki engellerin ortadan kaldırıldığı bir spor salonu ve yüzme havuzunun da olduğu tesisimizin açılışını yapacağız. Aynı zamanda engelli kardeşlerimizin eğitim durumlarına göre donanımlarını artıracak eğitim salonları, sosyal alanları da içinde barındıran Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizi de inşallah birkaç ay sonra açmanın da gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

“Bir kişiyi kurtarmak, dünyayı kurtarmaya bedeldir”

Amatör spor kulübü yöneticilerine seslenen Başkan Zolan, “Biz sizlerle birlikteyiz. Sizlerin derdine derman olmak, gayretine destek olmak bizim birinci vazifemiz. Bugüne dek birlikte yürüdük, sizler bize, biz de size güvendik. Bu işe gönül veren kulüp yöneticilerimiz, anne-babalarımız, sporcularımız bizim için çok kıymetli. İnşallah el ele, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlikte olursak, el ele, kol kola girersek aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Gençlerimize sahip çıkarak onları geleceğe hazırlamak adına yaptığınız fedakar çalışmalar nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir kişiyi kurtarmak dünyayı kurtarmaya bedeldir. Allah’ım birlikte birçok güzel işleri yapmayı nasip etsin. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Zolan’a teşekkür

Denizli ASKF Başkanı Ceşen ise, Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine destek programının 11. kez düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu dev destek sebebiyle Başkan Zolan’a şükranlarını sundu. Ceşen, “Bu değerli yardım çocuklarımızın sporla tanışmasına, spor yapmasına ve etkinliklerin yapılmasına vesile oluyor. Bugün amatörlerin bayramı. Bu bayramı branş ayrımı olmadan bizlere yaşattığı için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İlman da, Denizli’de sporun gelişmesi adına Başkan Zolan’ın desteğini her zaman gördüklerini belirterek, “Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl Başkanımızın destekleriyle 22 binin üzerinde sporcumuzu şehrimizde ağırladık. Üretim ve sanayide marka kent olan Denizli’miz bu güzel çalışmalarla sporda da marka kent olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.

253 amatör spor kulübüne 7.200.000 TL

Konuşmaların ardından Denizli ASKF Başkanı Ceşen spora ve sporcuya desteğinden dolayı Başkan Zolan’a kılıç ve plaket takdiminde bulundu. Daha sonra futbol ve diğer branşlar olmak üzere iki bölüm halinde yapılan programda Başkan Zolan, 253 amatör spor kulübüne en düşüğü 20 bin TL olmak üzere toplam 7.200.000 TL'lik maddi destek çekini verdi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.