Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonunda düzenlenen törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Tarım ve Orman İl Müdür V. Muhammet Sevinç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, sektör temsilcileri ve arıcılar katıldı.

Törende Muğla’nın kovan varlığı ve bal üretiminde ülke sıralamasındaki yeri, arıcılık ve bal üretimi konusunda yürütülen çalışmalar ile arıların ekolojik dengenin korunması ve tarımsal üretimdeki önemi konusunda sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın 2021 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan " Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi Projesi’nin son durumu hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Muğla’nın coğrafi yapısı, uygun iklim koşulları, geniş ve zengin ormanlık alanları ile tarım sektöründe yüksek potansiyele sahip olduğunu ve tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkat çektiğini söyleyen Vali İdris Akbıyık, Muğla’nın ülkemizdeki arı varlığı, koloni miktarı itibariyle en büyük bal üreticisi il olduğunu ve çam balının Muğla ile özdeşleştiğini aktardı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği verilen Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi Projesi’nin önemine değinen Vali İdris Akbıyık, hayata geçirilen tüm projelerin ve çalışmaların amacının üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi için yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin tarım alanında ciddi destekleri olduğuna belirten Vali İdris Akbıyık, “GEKA’nın turizm ve tarım başta olmak üzere pek çok projeye ciddi destekleri var. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız birçok alanda hayata geçirilen projeleri destekliyor. Projelerle üreticilerimizin azmini, gayretini desteliyoruz. Ayrıca birçok başarılı çalışmada ortak aklı ortaya koyan kamu, STK, oda ve borsa temsilcilerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimlerini tamamlayarak bugün burada sertifika almaya hak kazanan arıcılarımızı kutluyorum. Sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından Ana Arı Üretim eğitimlerini tamamlayan 17 arıcıya sertifikaları Vali İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi.