ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlıkta asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim. Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz. Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış olduk" diye konuştu.

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, taleplerinin 18 bin lira olduğuna dikkati çekerek, "Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 2024 yılında asgari ücretin yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını verdi.

Hatırlanacağı gibi, asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.