Bir çok Uzman Çavuşumuz baskı, mobing, tayin yönetmeliğindeki aksaklıklar, aile düzeni kuramama, sağlık yönergesinin olmaması ve en önemlisi özlük haklarının düzeltilmemesinden dolayı sözleşme yenilememektedir.

Hani Bizler Kahramandık!

Canla başla VATAN SAVUNMASINDA en ön safta durarak can alıp, can verdik.

Bizler Varolan hakkımızın peşindeyiz.

Bu vicdanı sorumluluk değilde nedir?

Bizim meselemiz Siyaset Üstü Vicdan Meselesidir...

Yıllarca Terörle Mücadelede bulunan; Biz Eski Uzman Çavuşlar neden kaderimize terkediliyoruz?

Bizim suçumuz Vatanımıza, Devletimize, Bayrağımıza, Milletimize hizmet etmekmiydi?

Kimimiz sağlık, kimimiz ailevi sebeblerle; istemeden de olsa görevi bırakmış kişileriz.

Hepimizin SEFERBERLİK EMRİ CEBİMİZDE hazır.

Devletimiz bizlere ne zaman görev verirse her zaman hazırız.

Bu konuda ailelerimizle birlikte çok bedeller ödedik. Artık ödemek istemiyoruz.

Bu konu da Takdir, Şanlı DEVLETİMİZİN VE YETKİLİLERİNİNDİR! Dedi.

Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ise açıklamasında:

Bizler, 3269 Sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen kahraman eski uzman çavuşlarız.

Ülkemizin güvenliği için en ön saflarda görev yapmış kahraman insanların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış, çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan eski uzman çavuşlar olarak bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz.

HAKKIMIZI KULLANAMIYORUZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz 'Eski Uzman Çavuşlar', atanma hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir ve ailelerimizin geçimini sağlama sorunlarına yol açmaktadır.

"VATAN SAVUNMASINDA CANIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu nedeniyle işsizlikle ve mağduriyetle karşı karşıyayız. Atanma hakkımızın kullanılmasını ve yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz.

Bu sorunu gidermek için bizlere destek olmanızı ve sesimizi daha geniş kitlelere duyurmanızı rica ediyoruz. Bu konuda kamuoyunun farkındalığını artırmak, yetkililerin dikkatini çekmek ve yaşadığımız sıkıntıları gidermek için desteğiniz çok önemlidir. Binlerce ailenin bu nedenle yuvası dağıldı, daha fazla yuvalar dağılmasın ve çocukların geleceği kararmasın! Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, devlet aracılığıyla atama İstiyoruz"