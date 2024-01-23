Heyet Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri, Mehmet Ali Çelebi, Erol Keleş, Ali Kıratlı, Ümmü Gülşen Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Musa Küçük, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Turan Şahin ve Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel’i ziyaret ettiler.

Milletvekilleri heyete sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını, bunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli “Vekillerimize desteklerinden dolayı Eski uzman çavuşlar ve aileleri adına binlerce kez teşekkür ederiz. Minneti bir borç biliriz” dediler.