Saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Av.Hüseyin Belkırat’ın avukatlık bürosunun bulunduğu binadan silah sesi geldiği öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri binanın girişinde merdiven boşluğunda Av.Hüseyin Belkırat’ı başından vurulmuş halde buldular.

Belkırat İlk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Yücelen Hastanesi’ne kaldırıldı ve ameliyata alındı. Başından yaralanan Hüseyin Belkırat’ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın cinayet mi yoksa intiharmı olduğu araştırılırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattılar.