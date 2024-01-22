Seçime sayılı günler kala Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın ilçe ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Ayaydın ve beraberindeki heyet Menteşe ve Yatağan’ı ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Ayaydın, seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Muğla’nın altyapısı iflas etmek üzere diyen Ayaydın, “Benim hemşehrilerim adına onlara dayatılmış bu mecburiyeti kabul etmiyorum. Muğla’ya da vasatlığa mecbur değilsin diyorum.

Hafif raylı sistem projem var. Bunu üniversiteli öğrenciler için çok zaruri görüyorum. Raylı sistem Şehir hastanesinden başlayacak, üniversite’den geçip şehir merkezine ulaşacak. Hastası olanlar da, rahatsızlığı olanlar da hastaneye çabuk ve rahat ulaşabilecek.

Merkezde yaşayan ama Yatağan’da okuyan öğrenci sayımız da çok. Raylı sistemi Yatağan’a kadar da uzatacağız. Böylece Muğlalılar rahat, ekonomik bir ulaşım imkanına sahip olacak” dedi.

“Merkezdeki kavşağın durumu malum” diyen Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, “Önceden bayramlarda tıkanan bu döner kavşak artık yılın her günü çile. O kavşağı rahatlatacak projeyi hızlandıracağım. Öncelikle takip edeceğim konulardan birisidir o kavşak. Kentsel dönüşümde de hızlanacağız ve mimari açıdan buranın karakteristik dokusuna sadık kalacağız. Bakın her şehre nasip olmayan bir özgün mimarisi var Muğla’nın. Sizi buraya gözünüzü bağlayıp getirseler nereye geldiğinizi evlere bakıp anlayabilirsiniz. Biz de kentsel dönüşümde bu mimariyi ön planda tutacağız” dedi.

“Bir yağmur yağıyor, olanı hepiniz biliyorsunuz” diyen Aydın Ayaydın, “Muğla ülkemizin en çok yağmur alan illerinin başında geliyor. Yağdı mı da öyle normal değil şakır şakır gümbür gümbür yağıyor. Yani Muğla için yağmur sürpriz değil. Bir yöneticinin eğilmesi gereken en temel sorunlardan biri değilmidir aşırı yağmurun yarattığı sorunlar?

Sizin eviniz işyeriniz su alsa önlem almaz mısınız öteler misiniz, ihmal eder misiniz?

İlk işiniz olur. Ama Muğla’da bu ve bunun gibi temel sorunlar bile sıradanlaştırılmış. Muğla’nın gerçeği kaderiymiş gibi bir dayatma var. Bu dayatma hizmet etmesi gereken kişileri de tembelleştirmiş. Hep mazeretleri var.

Yaşam kalitesini artırmazsak bu şehir marka şehir olamaz. Geciken, yapılmayan tüm altyapı yatırımlarını yapmak için geliyoruz” diye konuştu.