AYDIN (İGFA) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşları da ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde kapsamında belediyenin çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Kıvrak, ekipleriyle düzenli toplantılar yaparak projeleri değerlendiriyor.

Haftaya Akçaova Mahallesi'nde başlayan Başkan Kıvrak, Mahalle Muhtarı İbrahim Baysal ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla buluşarak mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi veriyor ve geri bildirimleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Kıvrak, özellikle yol yapım çalışmaları sırasında mahalle sakinleriyle buluşmanın önemine vurgu yaptı. Kıvrak, "Ekiplerimizle birlikte çalışmalara katılarak, vatandaşlarımızın doğrudan görüşlerini alıyoruz. Bu, halkımızla daha yakın bir iletişim kurmamıza ve belediyemizin projelerini ihtiyaçlara uygun şekilde şekillendirmemize yardımcı oluyor." dedi.