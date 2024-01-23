AYDIN (AA) - Efeler Kaymakamlığındaki toplantıda, 2023 yılı yatırımları değerlendirildi.

Vali Canbolat, Aydın'da 2023 yılında uygulanan 425 projenin 90'ının tamamlandığını söyledi. Kalan projelerden 236'sının devam ettiğini hatırlatan Canbolat, 10'unun ihale aşamasında, 68'ine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını vurguladı.

Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.