AYDIN (AA) - Aydın merkezli 4 ilde arkadaşlık sitesi kurup nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlarını örgütlü olarak işlediği belirlenen aralarında örgüt elebaşı M.G'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları, kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri bu bilgiler doğrultusunda kurmaca dava evrakları hazırladıkları öğrenildi.

Bu evrakları mağdurlara gönderen şüphelilerin, şantaj yaparak uzlaşma, avukatlık ve dava kapama bedeli adı altında ödeme aldıkları, buradan elde ettikleri gelirleri ise yabancı kripto borsaları arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları böylece paranın meşru yollardan kazanıldığı izlenimi verdikleri belirtildi.

Ekiplerin MASAK ile yaptıkları koordineli çalışma sonucunda kripto borsalar üzerinden 9 milyar 411 milyon 527 bin liralık işlem yapıldığı ortaya çıktı.