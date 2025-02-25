AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
C.C.İ. idaresindeki 09 AEY 146 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi'nde M.B'nin kullandığı 07 BLR 953 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle M.B. idaresindeki otomobil devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.N.B. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: aa