AYDIN (AA) - Aydın'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Uzun, basın şehitleri ve hayatını kaybeden gazetecileri andı.

Mesleki dayanışmanın eksikliğini vurgulayan Uzun, gazeteciler olarak bir ve beraber olmaya beceremediklerini, son dönemlerde ciddi bir şekilde ayrışma içerisinde olduklarını söyledi.

Uzun, şöyle devam etti:

"Siyasiler ve bürokratlar gelip geçicidir. Gazetecilerin, omuz omuza vererek mesleğini sürdürmesi gerekiyor. Eleştirilerimiz olacak, sert çıkışlarımız olacak ama birbirimize sahip çıkmayı bileceğiz. Bu meslekten ekmeğini kazanan insanlar olarak, Aydın Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında birleşelim ve sesimizi daha güçlü duyuralım"