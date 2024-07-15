AYDIN (AA) - Aydın Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) Atatürk Kent Meydanı'nda 21 fotoğraftan oluşan serginin açılışı yapıldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.
Protokol üyeleri, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini tek tek inceledi.
Sergi gün boyunca açık olacak.
Kaynak: aa