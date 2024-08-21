AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev yangınında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İlçenin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, evde bulunan 5 yaşındaki H.M.G. ile 6 yaşındaki T.G. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu daha ağır olan H.M.G, ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer çocuğun tedavisinin de hastanede sürdüğü öğrenildi.