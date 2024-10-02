AYDIN (AA) - Astim 5. Cadde'deki iş yerinin önünde 09 ABM 157 plakalı aracında olan Y.D'nin (40) yakınına motosikletli ve kasklı bir kişi geldi.

Motosikletinden inen şüpheli, pompalı tüfekle ön koltukta bulunan Y.D'ye doğru ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Y.D, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletten inen kasklı bir kişinin ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.