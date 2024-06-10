AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölmüş halde bulundu.
Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.
Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.
Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa