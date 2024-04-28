AYDIN (AA) - Güler Legacy'nin desteği ile Aydın Lisesinde düzenlenen organizasyonda, Çanakkale, Aydın, Balıkesir ve Muğla bölgelerinden takımlar yer aldı.

Turnuvada kazanan Çanakkale Yıldızları oldu. Balıkesir Perileri ikinci, Hedef Çanakkale takımı üçüncü, Muğla Bademi takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy kurucusu Muratcan Güler, Enerjisa Üretim ile yaklaşık 5 senedir organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Daha fazla çocuğa nasıl dokunabiliriz düşüncesiyle öncelikle çocuk kampları yapmaya başladık. Şimdi de bunlara yenilik olarak basketbol oynayabilen arkadaşlarla 3x3 turnuvaları düzenliyoruz. Bu turnuvaların ikincisi de Aydın'da kızlarda gerçekleştiriliyor." dedi.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentörü Mehmet Eynehan ise "Bu turnuvayı gelenekselleştirmek için çalışıyoruz. Gençlerimiz arasında basketbolu yaygınlaştırmak en büyük amaçlarımızdan biri. 3x3 Cup Kızlar Turnuvası'nın yanı sıra geçtiğimiz kasım ayında erkek öğrencilerimiz için de bir turnuva düzenledik. Güler Legacy’nin desteğiyle gençlerimize değerli deneyimler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.