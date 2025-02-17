AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski İl Kültür ve Turizm Müdürü, balkonda saklandığı çamaşırların arasında yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 yıldır aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A'nın evine baskın düzenledi.

Polis, zanlıyı balkonda çamaşırların arasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: aa