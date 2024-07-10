AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde iş yerine yapılan silahsaldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y, daha önce tartıştığı arkadaşı H.K'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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O esnada iş yerinde olan Serdar Tokat, kurşunların isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis M.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: aa