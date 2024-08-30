AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Argavlı Mahallesi'nde O.B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet ile E.T. yönetimindeki 20 B 5390 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçların sürücüleri ile 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: aa