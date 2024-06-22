AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.Ş'nin (19) kullandığı 34 CB 115 plakalı motosiklet, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Batu Özlü'ye (13) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü ve Özlü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: aa