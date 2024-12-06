AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde nezarethaneden firar eden şüpheli tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen operasyonda 18 düzensiz göçmen ile göçmenlerin geçişine yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden M.A.U, nezarethanedeyken firar etti. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.A.U'nun firar etmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 personel görevden uzaklaştırıldı, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.