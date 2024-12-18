AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

F.Y'nin kullandığı 32 AEL 657 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Mahallesi mevkiinde yola çıkan Hüsnü Küçükoğlu (43) ile kardeşi Hasan Küçükoğlu'na (42) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kardeş yola savrulduğu kaza sebebiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüsnü Küçükoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kardeş Hasan Küçükoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

Hüsnü Küçükoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otomobilin kardeşlere çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.



Görüntülerde, iki kardeşin kaldırımdan kara yoluna doğru gittiği, Hüsnü Küçükoğlu'nun Hasan Küçükoğlu'nun kolundan tuttuğu esnada otomobilin kardeşlere çarptığı anlar yer aldı.