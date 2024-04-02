AYDIN (AA) - İzmir-Aydın otoyolunda dün bir kadının ölü bulunmasına ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında güvenlik kameralarından güzergahtan geçen araçlar incelendi.

Ekipler, bir kamyonun gişelerden girişte ön kısmının sağlam olmasına rağmen çıktıktan sonra far ile tamponun kırık olduğunu fark etti.

Kamyon sürücüsü olduğu tespit edilen Y.İ. (42) Denizli'de gözaltına aldı.

Germencik'e getirilen Y.İ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

- Kaza

İzmir-Aydın otoyolu Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde bir kadını yolda hareketsiz halde gören sürücüler, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğü bozulan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölen kişinin 46 yaşındaki zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu tespit edilmişti.