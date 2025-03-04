AYDIN (AA) - Nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan tepeli pelikan, Aydın'ın Söke ilçesinde ölü bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Büyük Menderes Nehri kıyısında ölü pelikan bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye dernek başkanı Bahattin Sürücü gitti.

Sürücü, yaptığı incelemede kuşun sol kanadının altında delik şeklinde bir yaranın olduğunu ve silahla vurulduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, pelikanın türünün "Pelecanus crispus" olduğunu ve neslinin tehlike altında olduğunu aktardı.

Tepeli pelikanlarla ilgili bilgi veren Onmuş şunları kaydetti:

"Bu önemli kuş türü Büyük Menderes Deltası'nı üreme ve barınma, Büyük Menderes Nehri, Bafa Gölü ve Azap Gölü'nü beslenme amacıyla kullanmaktadır. Tepeli pelikan doğa koruma için bayrak tür sayılan nadir kuşların başında gelir. Tepeli pelikanlar kuş gözlemcileri için çok önemli bir kuş türüdür. Dünyada bir pandayı görmekle, bir kuş gözlemcisinin bir pelikanı görmesi eşdeğerdir. Tepeli pelikanların korunması zorunludur, bu konuda herkes gerekli duyarlılığı göstermelidir."