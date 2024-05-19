AYDIN (AA) - Dün Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobille çarpışan 35 MEL 42 plakalı otomobilin sürücüsü Müzeyyen Acar, tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
- Kaza
Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Acar da dahil 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
Kaynak: aa