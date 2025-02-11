AYDIN (AA) - Söke-Milas kara yolunda arazi yangınına giden Mehmet Emin Çelik idaresindeki 09 BU 679 plakalı itfaiye aracı, Yenidoğan Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu yaralı 3 itfaiye personeli, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada itfaiye aracının, Yenidoğan Kavşağı'nı dönerken devrildiği görüldü.
Kaynak: aa