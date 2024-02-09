MUĞLA (İGFA) - Tarımsal kalkınmaya, kooperatiflere büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen Bafa Zeytinyağı Üretim Tesisi’nin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, CHP Milas Belediye Başkan adayı Fevzi Topuz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafa Zeytinyağı Üretim Tesisi açılışında konuşan üretici, kooperatif ortağı Pelin Dumanlı; “Genç yaşımda ben burada zeytinyağımı ürettim. Buranın açılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Zeytini yüceltmeye devam edeceğiz. Bizler zeytine gönül veren üreticiler olarak bu bayrağı sonsuza dek yaşatacağız.” dedi.

Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mustafa Aksakal yaptığı konuşmada; “Kooperatif olarak nitelikli zeytinyağı elde etmek amacıyla başlattığımız oluşumun meyvelerini alıyoruz. Amacımız dünya çapında yarışabilir düzeyde ürün elde etmek. Memecik zeytinini daha iyi daha nitelikli haline getirip dünya piyasasında duyurmak amacıyla çalışıyoruz. Bu konuda desteklerinden dolayı Büyükşehir belediyemize teşekkür ederim.”

FEVZİ TOPUZ; “MİLAS TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ZEYTİN AĞACINA SAHİP MERKEZLERİNDEN BİRİ”

CHP Milas Belediye Başkan adayı Fevzi Topuz tesis açılışında yaptığı konuşmada; “Bölgemiz zeytincilik konusunda Türkiye’nin en çok zeytin ağacı olan bölgelerinden biri. Zeytinin önemli bir katma değeri var. Hedefimiz yerel yönetici olarak zeytinciliğin gelişimi ile ilgili fabrikaların açılarak desteklenmesi konusunda çaba sarf etmek. Organize sanayi bölgemizin hayata geçmesi konusunda herhangi bir engel kalmadı. Böylelikle hem istihdam hem de dünyaya ihraç edebileceğiz. Katkıları nedeniyle büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ederiz.”

Tesis açılışında konuşan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici; “Zeytin ve zeytincilik Muğlalılar için çok önemli. Zeytin yaşamımızın her alanında var. Muğla’da zeytincilik konusunda şanslı illerimizden. Dünya markası zeytinyağlarına sahibiz.” dedi.

GİZEM ÖZCAN; “ÜRETEREK, BÜYÜYEREK GELİŞECEĞİZ”

CHP Muğla milletvekili Gizem Özcan’da; “Zeytin tüm medeniyetler için önem arz etmiş bir üründür. Ulu önderimiz Atatürk zeytin seferberliği başlatarak Bornova zeytin enstitüsünü kurmuştur. Bugünde bunun uzantısını görüyoruz. Büyükşehir belediyemizde bu doğrultuda Ata’mızın izinde ilerliyor. Bunun için başta Büyükşehir belediye başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere kooperatif üyelerine ve alın teri akıtan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Üreterek büyüyerek gelişeceğiz.”

AHMET ARAS; “ZEYTİN YAŞAMI TEMSİL EDER. ZEYTİNE DOKUNAN GELECEĞE, YAŞAMA ÇOCUKLARIMIZA DOKUNMUŞ OLUR.”

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta açılışta şunları söyledi; “Öncelikle ben kıymetli Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizlerde onun vizyonu çerçevesinde yaptığı hizmetlerin üzerine koyarak geliştirerek çalışacağız. Yerel yönetimler hayatın her alanında var olmak zorundadır. Ekonomik koşulların kötü olduğu bugünlerde bizlerde bu yatırımlarla aynı zamanda üretime katkıda bulunarak aile bütçesine destek vermiş oluyoruz. Son dönemde kooperatiflerimiz belediyelerimizin desteği ile önemli bir adım attı. Kadın kooperatifleri de kadınların özgürleşmesi konusunda katkı sunuyor. Bizlerde bu destekleri sürdüreceğiz. Zeytinliklerimiz enerji yatırımlarının tehdidi altında. Çevreye saygılı yatırımlara itirazımız olamaz ancak benim atalarımın diktiği zeytinleri yok ediyorsanız biz onun karşısında dururuz. Zeytin yaşamı temsil eder. Zeytine dokunan geleceğe yaşama çocuklarımıza dokunmuş olur. Bundan sonra da tarım politikalarımız gelişerek devam edecek. Bu güzel tesisi Milas’a, Muğla’ya hayırlı olsun.” dedi.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı’da 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın tarımda üreten bir Türkiye’den ithal eden bir Türkiye’ye gidişatın önünü açtığını, yerel yönetimlerin ise bunun tam tersi bir politika izleyerek üretimi desteklediklerini, üreticiye can suyu olduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜRÜN; “GENÇLERİMİZİN KÖYLERDEN UZAKLAŞMADIĞI KÖYLERİNE DÖNDÜĞÜ TARIMSAL ÜRETİM KALİTESİNİ YARATMAMIZ GEREKİYOR.”

Bafa Zeytinyağı Üretim Tesisi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreticilerle, kooperatiflerle, kadın üreticilerle hep birlikte Muğla’nın verimli topraklarında ürettiklerini, tarım, turizm ve kültür kenti Muğla’yı geleceğe koruyarak ve tüm değerleri ile taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “10 yıl önce bir vizyon ortaya koyarak tarım konusunda ne yapabiliriz, nerden başlayabiliriz diye çalıştık. Türkiye’nin en donanımlı Toprak ve su analiz laboratuvarını kurduk. Burada Türkiye’de hiç olmayan bir şey yaptık. Toprak analizleri yaparak toprağın yapısını belirledik. Bu yapıya uygun olarak bu tarlada hangi ürünler dönüm başına daha fazla geliri getiriri hesaplayarak üreticilerimizin yanında oluyoruz. Bu tesise distilasyon ve şişeleme ile ilgili malzemeleri de aldık. Memecik zeytini 800 ile 1000 polifenol içeriği ile müthiş bir değer. İspanya’da zeytin üretiminin düşmesi nedeniyle ülkemiz öne çıkıyor. Şu an zeytinyağı fiyatları çok yüksek değerde. Erken hasat ve soğuk sıkım üreticinin aklına yatmış durumda. Bu tekniğe göre bu tesiste üretim yapılacak ve kalite çok daha yükseğe çıkacak. Gençlerin köylerden uzaklaşmadığı köylerine döndüğü tarımsal üretim kalitesini yaratmamız gerekiyor.” dedi.

Milas ilçesinde yakın zamanda iki temel atma ve açılış töreni yapacaklarını söyleyen Başkan Gürün; “Uzun yıllardır çözülemeyen Milas Ören kanalizasyon ve arıtma tesisini ilçemize kazandırıyoruz. Milas Kültür Merkezi’mizin de temel atma töreninde buluşacağız. Alt ve üst yapıları ile örnek, dünyanın ve ülkemizin en çok tercih edilen şehirlerinden biri olan Muğlamızı koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz. ”dedi.

2021 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında “Zeytin Ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin Ve Kalitenin Arttırılması” projesi kapsamında protokol imzalandı. Protokol kapsamında; Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, 101 ada 42 parsel numaralı taşınmazda Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi kuruldu. Tesiste saatte yaklaşık 700 kg zeytin sıkımı yapılacak, vatandaşlara filtreleme, şişeleme ve iklimlendirilmiş depolama hizmeti sunulacak. Üretimin yanı sıra tadım eğitimlerinin verileceği, toplantı ve sergileme alanlarının oluşturulan tesisin özellikle Latmos yolu üzerinde yer aldığı için dışarıdan ziyaretlere açık olan bir turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor.