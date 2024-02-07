CHP’de Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Muğla’da mevcut Belediye Başkanlarından Ahmet Aras Büyükşehir adayı gösterilirken, diğer başkanlardan sadece Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yeniden aday gösterilmişti. Adayların açıklanması sonrası CHP’de bazı isimler partisinden istifa etti.

İddiaya göre yeniden aday gösterilmeyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ünde CHP’den istifa edeceği iddia edildi.

Menteşe merkezde yer alan basın kuruluşlarında yer alan habere göre, Bahattin Gümüş’ün aday belirleme sürecinde kendisine büyük haksızlık yapıldığını, aday gösterilmemesine büyük tepki olduğunu belirterek CHP’den istifa etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Bahattin Gümüş’ün, İYİ Parti ile de görüştüğü bu görüşmeden olumlu sonuç alamazsa, bağımsız olarak seçime gireceği öğrenildi.