2021-2022 sezonunda o zaman ki Belediye Başkanı’nın aldığı karar ile BAL Ligi’nden çekilen Ortaca Belediyespor, 3 sezon sonra yine mücadele edeceği BAL Ligi’nde 7.grupta yer aldı.

Toplam 15 takımın mücadele ettiği 7.grupta şu takımlar yer alıyor.

Ortaca Belediyespor (Muğla)

Yatağanspor (Muğla)

Torbalıspor (İzmir)

Çeşme Belediyespor (İzmir)

Balçova Belediyespor (İzmir)

Asarlık Gençlik (İzmir )

İzmirspor (İzmir)

Sökespor (Aydın)

Kuyucakspor (Aydın)

Didim Belediyespor (Aydın)

Yeşil Çivril Belediyespor (Denizli)

Sarayköyspor (Denizli)

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Denizli)

Bucak Belediye Oğuzhanspor (Burdur)

Sandıklısspor (Afyon)