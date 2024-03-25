CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ortakent mitinginde vatandaşlarla buluştu. İktidarın CHP belediyelerine yönelik ayrımcı politikalarını eleştiren Aras, Bodrum Belediye başkanlığı döneminde altyapıya yönelik hayata geçirilen projeleri anlattı. Mitinge, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın da katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'yı karış karış köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak geziklerini ifade eden Aras, “Muğla’nın her yerine gidiyoruz. Seydikemer'den Bodrum'a neredeyse 450 kilometre. Ama gece gündüz hiç yorulmadan çalışıyoruz. 5 yıl önce 2019’da bizim evladımız dediniz. Oylarınızı verdiniz. Biz de 5 yıldır büyük bir gayretle çalışmaya başladık. Osman Gürün başkanımla hiç kavga etmeyeceğim dedim. Etmedik. Altyapı da benim dedim, su da benim dedim, elektrik de benim dedim büyükşehrin bütün iş ve işlemlerinden ben de sorumluyum dedim. Her şeyden ben sorumluyum dedim” şeklinde konuştu.

“TÜRK, KÜRT, ALEVİ, SÜNNİ KİMSEYİ AYIRMADIK”

Belediye başkanlığı döneminde Bakanlığın ve Cumhurbaşkanının ayrımcı politikalarını eleştiren Aras, bakanların ve Cumhurbaşkanının eşit davranmak zorunda olduğu söyledi. Aras, “Gölköy’de Türkbükü'nde de bazı yerlerde sorunlar var. Allah'tan Turizm Bakanımız orada eski bir otel var. Orayı da satın aldı. İnşallah orada kanalizasyon yapar. Ya arkadaş merkezi hükümet, yerel yönetim ayrımı olur mu? Hangi partiden olursa olsun. Ben bu devletime 29 yıl hizmet ettim. Anadolu'nun her yerinde hizmet ettim. Devlet bir bütündür. Belediyesiyle, bakanlıklarıyla, cumhurbaşkanlığıyla, genel müdürlükleriyle bir bütündür. Kaymakamlıklarıyla, valilikleriyle, belediye başkanlarıyla hep beraber halkın hizmetindeyiz. Sen beni nasıl ayırırsın. Sen iktidar belediyesi, muhalefet belediyesi diye nasıl ayırabilirsin? Adam Hatay'a gidiyor bize oy verseydiniz enkaz altında ölmezdiniz diyor. Yazıklar olsun. Böyle bir şey söylenir mi. Sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Ayıptır. Sen herkese eşit davranmak zorundasın. Cumhurbaşkanı yemin ediyor, eşitlik yemini ediyor. Herkese eşit davranacağım diyor. Biz belediyeden hizmet almak isteyen hiç kimseyi ya ayırdık mı? Sen Türk'sün, Kürk'sün, Alevisin, Sünni’sin diye ayırdık mı? Herkese eşit hizmet ettik. Oy veren, vermeyen, bana destek vermeyen muhtarlarımı ben çok iyi biliyorum. 56 tane muhtarından bir tanesine eğer bu beş yıl içerisinde muhtarım sen benim rakibimi destekledin o yüzden kusura bakma ben sana hizmet etmeyeceğim dediysem bugün burada istifa ederim” ifadelerini kullandı.

“8 KİLOMETRE YOLU YAPAMADIN, YILLARCA HASTANEYİ SÜRÜNDÜRDÜN”

Aras, Muğla’da yapılması planlanan yatırımlara engel olunduğunu söyledi. Aras, “Hangi partiden olduğuna bakmazsın. Devlet imkanlarıyla sonuna kadar bu hizmeti buraya getirirsin. Bizim Ortakent-Yalıkavak yolu başladığı zaman 2015’te daha Çanakkale Köprüsü yoktu. 8 yılda yolun haline bak. Karayolları'nın orası, belediyenin değil. Ne büyükşehirin ne Bodrum Belediyesi'nin. Karayolları'nın yeri orası. 8 kilometre yolu yapamadın kardeşim ya. Devlet imkanlarıyla bu kadar büyük güçle yapamadın. Hastaneyi yıllarca süründürdün ya kardeşim. Bodrum'un nüfusu olmuş 500 bin. Kardeşim kesenin ağzını açtın mı, bize dil uzatıyorsun. Bu memleket turizm memleketi, buradan hizmet alan, yabancısı var, yerlisi var, AK Partilisi var, İYİ Partilisi var, MHP'lisi var ayırmadan hizmeti getirsene kardeşim. Sen devletsin. Niye ayırıyorsun? En sonunda Büyükşehir'i sıkıştır sıkıştır ve hadi bakalım kazdık yolu. Tam da seçim öncesi kazdık. Neyse ki bitti. Ama yani bu kaçak ve çatlaklar için patlaklar için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Fransız Kalkınma Ajansı'na tam 217 milyon dolar kredi buldular. Bugünkü parayla 6 milyar 34 milyon lira yapıyor. Bakın çok büyük bir para. Bunu büyükşehir kredi olarak alacaktı, geri de ödeyecekti. Yani devlete beş kuruş ağırlığı yok, yükü yok. Bunun ilk dilimi olan, 63 milyon doları 2 senedir Cumhurbaşkanı masasında bekletiyor. Ya sen kimin parasını kimden sakınıyorsun kardeşim ya?” diye konuştu.

“MASKELERİNİN ARKASINDA GAFFAR OKAN’IN KATİLİ HÜDAPAR VAR”

Konuşmasında rakiplerine sert çıkan Aras, “Hakkımı da kimseye yedirmem, söke söke de alırım. Ya bu milletin bu hakkını ver. Ayıptır. 5 yıllık tecrübemiz var. Büyükşehirin iş ve işleyişini öğrendik biliyoruz. Yetkilerin yüzde 28’i ilçe belediyesinde yüzde 72’si büyükşehir belediyelerinde. Muğla'yı niye büyükşehir ettiler durduk yerde? Bütün yetkiler Bodrum Belediyesi'ndeydi. Altyapısı da, toplu ulaşımı da, kanalizasyonu da, yolu da, suyu da. Biz kendi kendimize iyi kötü yetiyorduk. Ne oldu da Muğla'yı büyükşehir belediyesi yaptılar? Ve daha birçok yeri neden yaptılar biliyor musunuz 2014’te? Kırsal mahalleleri de şöyle bir işin içine koyalım da il sınırlarını büyükşehir sınırlarına dahil edelim. Böylelikle kırsaldan oy alarak burayı da AKP'li yaparız diye düşündüler. Ama Muğla buna geçit vermedi ve vermeyecekler. Çünkü Muğlalı zekidir, Muğlalı uyanıktır, Muğlalı efedir, Muğlalı yemez bunları arkadaşım. Bugün de görüyoruz. Her seçimde bizim karşımıza başka partiden çıkan arkadaşlar var. Bir gün oradan bir gün buradan, bugün başka yerden. Hayırlısı olsun, kendilerine Allah selamet versin, başarılar diliyorum. Ama bugün kullanmadığınız logoların altında, o maskelerinizi çıkardığınızda o maskelerin arkasında kimin olduğunu Muğla Bodrum çok iyi biliyor. Orada Gaffar Okan’ın katili HÜDAPAR var arkadaşlar. Herkes bunun bilincinde olsun lütfen. Orada kimler var hepiniz biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.