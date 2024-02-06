MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyük deprem felaketinin yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Büyük yıkımın acısının ve izlerinin hâlâ tazeliğini koruduğunu söyleyen Başkan Ahmet Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat 2023’te bundan tam bir yıl önce yaşanılan büyük acının yıl dönümü bugün…

11 ilimizi etkileyen ve acısını derinden hissettiğimiz, ardında büyük yıkımlar bırakan Kahramanmaraş merkezli depremlerde genç, yaşlı, çocuk binlerce kaybımız var. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hâlâ taze…

Biz yerel yönetimler olarak depremin hemen ardından bölgeye giderek desteklerimize başladık. Çalışmalarımızda değerli Bodrum halkının vicdanını temsil ettik. Onların bizlere yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir ekiple gece gündüz demeden bölge halkının yanında olmaya çalıştık. Birçok acı tecrübeyi ise cebimize koyup memleketlerimize döndük.

Yaşadığımız tek bir günü unutmadık, unutmayacağız.

Şimdi ise benzer acıları yaşamamak için deprem bilincinin bir önce oluşturulmasının gerekliliğini her fırsatta vurguluyoruz.

Uygun inşa edilmeyen, gerektiği gibi denetlenmeyen, çürük ve dayanıksız binalarla birlikte ortaya çıkan ihmal, büyük bedeller ödememize sebep olmadan adımlarımızı bir an önce atmalıyız. Deprem coğrafyasında yaşadığımız gerçeğini unutmamalıyız.

Büyük bir hüzün ve acının yıl dönümü olan bugünde; deprem bilincinin bir an önce oluşmasını ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyorum. Geleceğimizi sağlam zeminlere oturtmak için elimizden geleni yapmanın zorunlu olduğunu belirtirken ‘Deprem öldürmez, ihmal öldürür!’ diyorum.

Yaşadığımız felaketlerde desteklerini esirgemeyen tüm Bodrum halkına, adeta yardım yarışına girdikleri için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, güzel memleketimin güzel yürekli insanları…

6 Şubat depreminin birinci yılında, kaybettiklerimize rahmet, ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum. “