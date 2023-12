Yatağan Belediye Başkanlığı görevini 4,5 yıldır sürdüren Mustafa Toksöz, Yatağan’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 5 yıl daha göreve talip olduğunu, Açık Pazar Yeri girişinde, coşkulu bir törenle açıkladı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İlçe Başkanı Emre Karaöz, MHP İlçe Başkan Vekili Alirıza Korkmaz, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen tören, miting havasında geçti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, sahneye eşi Ümmühan Toksöz ile çıkarak, “Durmak yok, yola devam. Yatağan için hizmet üretmeye, canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Son yerel seçimlerde, ilçe genelindeki 50 mahallenin 40’ında birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatan Başkan Toksöz, “4,5 yıllık görev süremizde birçok projeyi hayata geçirdik ve hayal olan birçok projeyi gerçek kıldık. Gecemizi gündüzümüze katarak mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya gelip, taleplerini bir bir yerine getirdik. Buna rağmen daha yapacağımız çok iş var. 31 Mart Seçimlerinde, sizlere söz veriyorum, 50 mahallenin tamamında birinci parti olacağız. Yatağanımızı hak ettiği seviyelere çıkarma yolundaki çalışmalarımızın devamı için, istikrar için, hizmet ve geleceğimiz için, 5 yıllık bir göreve ve sizlerin oylarına talibim. Tüm hemşehrilerimizin desteğiyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra siyasi parti ayırt etmeksizin çalışacağımın bir kez daha altını çizerek, ‘Durmak yok, yola devam’ diyorum” diye konuştu.

Başkan Toksöz, 4,5 yıllık görev süresinde hayata geçirdikleri projeleri şu şekilde sıraladı:

Yatağan Geçiş Projemizi hayata geçirdik. Yatağanımıza yakışır Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarını ilçemize kazandırdık. 100 yataklı Yatağan Devlet Hastanemize kavuştuk. İçerisinde her yıl 2 binin üzerinde çocuğumuza ücretsiz kursların verildiği Yatağan Gençlik Merkezimiz hizmete girdi. Yatağan Meslek Yüksekokulumuzun yeni hizmet binasını hizmete alarak, program sayısını 7’ye yükselttik. Yatağan Kapalı Spor Salonu önünde ücretsiz kursların verildiği yüzme havuzunu ilçemize kazandırdık. Yatağan Meslek Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimiz için kız ve erkek öğrenci yurtlarını hizmete sunduk. Muğla’nın ilk millet bahçesi olan Yatağan Millet Bahçesini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yatağan Adliye Sarayının yapım çalışmaları sürüyor. Yatağan Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binamızın çalışmalarında sona gelindi. 300 konutluk TOKİ projesini hayata geçirdik. Girme Barajı’nda sona gelindi. Yeni stadımıza kavuştuk. Ova yolu projemizi hayata geçirdik ve Kamış Çayı ile Doğancı Çayı üzerine köprüler inşa ettik. İlçemiz genelinde yaklaşık 2,5 milyon metrekare kilitli parke taşı döşedik. İlçemiz genelinde yaklaşık 160 kilometrelik yolu asfaltla buluşturduk. İçerisinde mutfak, tuvalet ve depoların olduğu 50 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. 37 halı saha, voleybol sahası ve teniskortu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 40 ayrı noktaya kauçuk tabanlı çocuk oyun grubu yerleştirdik. İlçe merkezimizdeki mahallelerin ardından Madenler, Akgedik, Bozarmut, Bozüyük, Turgut, Yeşilbağcılar Taşkesik TOKİ ve Şahinler Mahallelerimizi doğalgazla buluşturduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemiz araç filosuna 21 yeni araç ekledik. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Parkı’nı hizmete sunduk. 6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen depremin ardından deprem bölgesine giderek, hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Hatay’ın Hassa ilçesinde 3000 kişilik çadır kurarak depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Tarihi Yava Köprüsünü aslına uygun şekilde restore ediyoruz. İftar sofrası geleneğimizi her mahallemizde sürdürerek, her yıl 20 bin hemşehrilerimizle soframızı paylaşıyoruz. Yatağanımızı turizmde marka şehir haline getirmek için, sıcak hava balon turizmini başlatıyoruz. Ücretsiz festivaller, konserler, deve ve boğa güreş etkinlikleri, tiyatro ve sinema günleriyle hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Girişimlerimiz sonucunda tamamlanan Cumhuriyet Ortaokulu hizmete girdi. Bozüyük Mahallemizde sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdik. Konak Mahallesi Muhtarlık Binasını hizmete kazandırdık. Stratonikeia ve Lagina antik kentlerimize destek ve katkılarımız sürüyor. Ebu Bekir Camimizin restorasyonunu tamamlarken, son zamanlarda ilçemizde yapılan ve yapımı süren camilerimize desteklerde bulunduk. Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yatağansporumuzun her zaman yanında olduk. Tüm mahallelerimize MOBESE yerleştirdik.

Aday adaylığı açıklamasının ardından, programa katılanlar, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile hatıra fotoğrafı çektirerek, kendisine başarılar dilediler.