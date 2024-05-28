1000A Yapı Ortaca Belediyespor’da kongre zamanı yaklaşıyor.

Bu sezon takımın şampiyon olmasının ardından kulüp başkanı Erem Kaya, özellikle seçim sürecindeki sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle büyük tepki görmüş, takımın şampiyon olmasının ardından ise istifa etmişti. Erem Kaya’nın istifasının ardından, Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Alkılı kongreye kadar kulüp başkanı olarak belirlenmişti.

Haziran ayında yapılması beklenen kongre öncesi Başkan Adaylarının da isimleri ortaya çıkmaya başladı. Ortaca Belediyespor’da eski yöneticilerden Mutlu Aydoğan, Ferhat Ontaş ve Özkan Kalkan’ın bir süredir başkan adaylığı için ismi geçiyor. Bu isimlere son olarak yine kulüpte yöneticilik yapan inşaat mühendisi Fırat Erişen’in de başkan adayları arasında yer aldığı, Fırat Erişen’in kulübe yakın isimlerle toplantı da bir araya geleceği iddia ediliyor.