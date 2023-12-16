Fethiye Eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı Cumhur İttifakından adaylık teklifi gelirse buna hayır demeyeceği şeklinde bazı gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Behçet Saatcı şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan şahsımla ilgili siyasi haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti duyuyorum. Bir gazeteci arkadaşımızla telefonda yaptığım röportajda şahsıma ait olmayan ifadelerle ilgili çıkan haberleri üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Siyasi ortamın durgunluğunu ismimizi kullanarak hareketlendirme gayretlerini hoş karşılamakla beraber, haddi aşan ve şahsımdan teyit edilmemiş, asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica ederim. Bizi tanıyan herkes, böyle ifadeler kullanmayacağımızı bilir. Saygılarımla…”