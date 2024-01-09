AYDIN (AA) - Alınan bilgiye göre, Balıkköy Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1'i kadın 3 kişinin yerde yattığını gördü.

Ekipler, Şule K. ile Aydın A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa K, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şule K. ve Aydın A'nın cesetleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Aydın A'nın bir süre birlikte yaşadığı Şule K'yi tabancayla öldürdüğü, o esnada otoparkta olan Mustafa K'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.