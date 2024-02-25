MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları ve botları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halinde dört lastik bot durdurularak aralarında çocukların da olduğu 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince, botların birinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.